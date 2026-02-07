Холодный расчет: ярославцам рассчитали каждую минуту мороза в квитанции

Жители Ярославской области столкнулись со значительным ростом платы за отопление в январских квитанциях. Муниципальный центр управления Ярославского округа выступил с официальными разъяснениями, указав на совокупность объективных причин, приведших к увеличению сумм. Об этом пишет Сорока .

Основным фактором власти назвали аномально холодную погоду. Среднемесячная температура в расчетный период января оказалась на 6,6 градуса Цельсия ниже, чем в декабре. Поскольку понижение уличной температуры всего на один градус увеличивает расход тепловой энергии домом примерно на 4%, суммарный эффект оказался существенным.

Второй причиной стал расчетный период, за который производится начисление. Если декабрьский платеж формировался за 30 дней (с 25 ноября по 24 декабря), то январский — уже за 31 день (с 25 декабря по 24 января). Более длительный срок потребления тепла автоматически повлиял на итоговую сумму в квитанции.

Третьим слагаемым роста стало изменение федерального законодательства. С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость была увеличена до 22%, что привело к соответствующему росту тарифа на тепловую энергию примерно на 1,7%. Власти подчеркнули, что повышение не является ошибкой в расчетах, а закономерно вытекает из этих трех обстоятельств: более холодной погоды, увеличенного расчетного периода и новой налоговой ставки. Жителям, у которых остаются вопросы, рекомендовано обращаться за детализацией расчетов непосредственно в свою управляющую компанию или к ресурсоснабжающей организации.

