«Понижение» не прошло: почему Джона Хэмма лишили номинации на «Эмми» и какую роль у него все равно могут отметить

Актер Джон Хэмм выбыл из гонки за телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале». Причиной стала техническая ошибка студии Apple TV+, которая подала заявку на актера за его роль Пола Маркса в четвертом сезоне сериала «Утреннее шоу».

Хэмм появился всего в трех эпизодах — менее чем в половине серий сезона, что по старым правилам делало его идеальным кандидатом для гостевой номинации. Однако с января 2025 года вступило в силу новое правило Телевизионной академии США: любой исполнитель, который когда-либо номинировался или побеждал в основных актерских категориях — «Лучшая мужская/женская роль» или «Лучшая мужская/женская роль второго плана», — больше не может претендовать на гостевые номинации за ту же роль. Именно под это ограничение и попал Хэмм.

Сотрудники Apple TV+ упустили из виду это правило, хотя сам актер был номинирован как актер второго плана в 2024 году именно за роль в «Утреннем шоу». Телевизионная академия также не заметила несоответствие при проверке, и когда бюллетени для голосования были опубликованы, имя Хэмма все еще значилось в гостевой категории. В итоге его работу признали недопустимой для голосования.

Нововведение уже сказалось на судьбе других звезд. В частности, Мэрил Стрип, номинированная за роль второго плана в комедийном сериале Hulu «Убийства в одном здании» за третий сезон, не смогла подать заявку ни в четвертом, ни в пятом сезонах, хотя в обоих случаях появлялась менее чем в половине эпизодов.

Реформа, призванная, по замыслу Академии, предотвратить «понижение» статусных актеров во второстепенные категории, теперь оставляет без номинаций тех, кто формально соответствует критериям гостевого участия, но уже был отмечен академиками ранее.

Впрочем, у Хэмма остаются другие возможности для получения «Эмми» в этом году. Он претендует на награду в категории «Лучший актер в драматическом сериале» за другой проект Apple — сериал «Твои друзья и соседи», а также в категории за озвучивание персонажа Марвина Флюта в анимационном сериале «Гримсбург». Всего за свою карьеру Хэмм получил 18 номинаций на «Эмми», одержав победу лишь раз — в 2015 году за главную роль Дона Дрейпера в сериале «Безумцы».