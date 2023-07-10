«Понятно, кого рисовал Путин»: президент РФ встретился с главой ЧВК «Вагнер» 29 июня

Встреча президента РФ Владимира Путина и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошла 29 июня в Кремле, она продлилась три часа, и на ней присутствовало 35 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков корреспонденту РБК.

По словам официального представителя Кремля, на встрече был поднят вопрос событий, происходивших 24 июня. Владимир Путин выслушал объяснения всех командиров и поднял вопрос их дальнейшего несения службы.

Песков отметил, что встреча проходила в закрытом формате, поэтому подробностей о ней немного, однако точно можно сказать, что президент тогда «высказал свое мнение о событиях 24 июня и дал оценку действиям ЧВК на фронте». В ответ командиры объяснились с главой государства и выразили желание продолжать нести службу.

«То есть все-таки Пригожин добрался до Кремля»; «Забавно, после слива фоток Пригожина в париках стало понятно, кого рисовал Путин на интерактивной доске», — иронично заметили пользователи Сети.

Другие россияне поддержали действия президента.

«Ну и хорошо, что так уладилось. Этот конфликт никому, кроме врагов, не нужен. Надо вот именно так — путем переговоров, а не автоматами решать проблемы»; «Если Пригожина устранят, будет новый бунт, это подорвет доверие граждан, это была бы политическая ошибка», — написали пользователи Сети.

Ранее на маркетплейсах появилась «рожица», которую нарисовал президент России.