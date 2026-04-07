Поножовщина в школе Добрянки обернулась визитом федеральных властей из Москвы

По распоряжению министра просвещения Сергея Кравцова в Добрянку направлена рабочая группа для расследования обстоятельств нападения на педагога и оказания психологической помощи участникам образовательного процесса. Об этом пишет РБК.

Реакция федерального ведомства на происшествие в Добрянке

В связи с трагическими событиями в одной из школ города Добрянки Министерство просвещения Российской Федерации предприняло экстренные меры. По личному указанию главы ведомства Сергея Кравцова в регион прибыла специальная комиссия. В официальном обращении представители министерства выразили глубокую скорбь и соболезнования близким погибшей учительницы. Ранее стало известно, что пострадавшая при нападении школьника сотрудница образовательного учреждения скончалась в больнице от полученных ножевых ранений.

Задачи специальной комиссии и взаимодействие с властями

Основная цель прибывших специалистов заключается в проведении комплексных мероприятий с учениками, их родителями, а также с педагогическим коллективом. Работа федеральных экспертов организована в тесном контакте с муниципальными и региональными структурами управления образованием. Совместные усилия направлены на стабилизацию психологического климата и выяснение всех деталей инцидента. Группа планирует детально изучить условия, которые привели к поножовщине, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Текущее состояние следственных и организационных действий

Смерть преподавателя в медицинском учреждении придала ситуации статус особо тяжкого происшествия. В данный момент работа в Добрянке ведется по нескольким направлениям одновременно. Пока правоохранительные органы проводят следственные действия, комиссия Минпросвещения обеспечивает методическую поддержку и координирует взаимодействие между различными уровнями власти. Особое внимание уделяется безопасности в учебном заведении и профилактической работе внутри школьного сообщества.