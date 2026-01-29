«Попадаешь в позапрошлое столетие»: турист рассказал, какие города Костромской области сохранили дух XIX века

Путешественник и блогер Марк Еремин, ведущий онлайн-дневник на платформе «Дзен», поделился впечатлениями от поездки по Костромской области. По его словам, этот край производит сильное впечатление, переносящее человека в позапрошлое, XIX столетие, и создает полное ощущение другой эпохи.

Свое путешествие Еремин начал с города Нерехта, который сразу привлек его внимание. Его очаровали изящные резные украшения на окнах старинных домов и неторопливый, спокойный уклад жизни местных жителей. Прогулки по улочкам Нерехты он назвал по-настоящему интересным занятием.

Следующим пунктом стал Солигалич, который покорил путешественника особой душевностью. Блогер отметил, что развитие этого города исторически было тесно связано с ремесленным делом и природными богатствами, что наложило свой уникальный отпечаток на облик его улиц.

Город Чухлома предстал перед ним как удивительное место на стыке бескрайнего леса и живописных озер. Еремин подчеркнул царившие там тишину и покой, которыми можно наслаждаться в полной мере.

Завершил свой маршрут блогер в Макарьеве. Он сделал вывод, что этот город идеально подходит для тех, кто ценит красивые панорамы и любит, когда город постепенно открывается взору по мере приближения к нему.

Ранее тревел-блогерша Елена Лисейкина раскритиковала город Суздаль за плохую уборку снега и дорогие парковки.