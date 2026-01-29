Туристка раскритиковала город Золотого кольца России за плохую уборку снега и дорогие парковки

Тревел-блогерша Елена Лисейкина, ведущая блог «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен», резко раскритиковала один из самых популярных туристических городов России — Суздаль. После шести посещений она заявила, что больше никогда туда не вернется.

Несмотря на то, что Суздаль неизменно входит во все рейтинги самых красивых мест страны, а также в Золотое кольцо России, личные впечатления блогерши оказались негативными.

В своем последнем визите она столкнулась с плохой уборкой снега и катастрофической нехваткой бесплатных парковочных мест. Платные парковки, по ее словам, стоят до 200 руб. в час, что сопоставимо со столичными расценками.

Елена также отметила излишнюю, на ее взгляд, искусственность городской среды, созданную исключительно для туристов. Постоянно встречающиеся сувенирные лавки с медовухой и нарочито украшенные фасады создали у нее стойкое ощущение, что она находится не в живом городе, а в декорациях. Этому впечатлению способствовали и огромные толпы туристов, которые мешали сосредоточиться на исторической атмосфере и архитектуре.

Еще одной проблемой, по мнению блогерши, является компактность Суздаля, из-за которой сложно придумать интересную программу на второй и последующие дни пребывания.

