Попавшая в интимный скандал Анна Asti ответила на слухи о расставании с мужем

Исполнительница хита «Царица» Анна Asti (Анна Дзюба) через своих представителей высказалась о ситуации в браке со Станиславом Юркиным. Об этом пишет StarHit.

Анна Asti не подтвердила слухи о расставании со Станиславом Юркиным и по совместительству своим концертным директором. Никакой слив ее интимных фото и личной информации, до которых добрались мошенники, не повлияли на отношения. Тем более брак не давал трещину ранее, как об этом написали некоторые звездные масс-медиа и тематические каналы. Поклонники могут быть спокойны за отношения кумира.

«Хотим официально заявить: эта информация не соответствует действительности, пара не расставалась. Также важно отметить, что с начала сольной карьеры Анна ведет свой аккаунт исключительно как музыкальную платформу, поэтому в нем никогда не было совместных фотографий с супругом. Просим не распространять недостоверную информацию», — такое заявление сделала пресс-служба исполнительницы.

Напомним, что Анна Asti вышла замуж за Станислава Юркина в 2020 году. У пары нет общих детей, но у мужчины есть дочь Варя от первого брака.

Последнее время в отношениях звезд было без потрясений, пока до личных данных певицы не добрались злоумышленники. Она рассказала поклонникам, что кто-то слил ее интимные фото в Сеть. По ее предположению, это сделали шантажисты, которые кошмарили ее и мужа с июля прошлого года, требуя заплатить за сокрытие откровенных материалов. Исполнительница в посте личного блога не уточнила, обращалась ли по поводу этого в полицию.

Ранее журнал Super сообщил, что Анна Asti и Станислав Юркин якобы расстались еще в декабре 2024 года.