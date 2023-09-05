Попавшая в скандал заведующая детсадом в Красноярске высказала свое мнение

Анастасия Красильникова, заведующая одним из детских садов города Красноярск, заявила RT , что на данный момент находится в отпуске и ей безразлично, что думают родители воспитанников.

Также известно, что на 29-летнюю девушку поступали жалобы, касающиеся не только откровенных снимков. Например, разные мнения говорили о том, что Красильникова не выполняет своих обязанностей, собирает деньги на ремонт, а также на канцелярские принадлежности.

«Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим», – заявила девушка.

Нескольким ранее в СМИ появились сведения о том, что заведующая детским садом в Красноярске была уволена. Как выяснилось, родители воспитанников и другие сотрудники учреждения были недовольны поведением Анастасии Красильниковой, а также ее откровенными фотографиями, выложенными на странице в социальных сетях.