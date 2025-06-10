Попавшегося на взятке первого замгубернатора Владимирской области отправили в СИЗО
Первый замгубернатора Владимирской области Ремига арестован по делу о взятке
Фото: [суды общей юрисдикции столицы.]
Басманный районный суд Москвы санкционировал арест первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд согласился с требованием следователей и назначил Ремиге меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 30 суток. Точная сумма взятки и обстоятельства дела пока не разглашаются.
Статья 290 УК РФ (получение взятки) в особо крупном размере предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом. Следствие продолжает расследование дела.
Напомним, что 9 июня в личном кабинете Ремиги провели обыски. Глава Владимирской области Александр Авдеев отмечал, что возникли некоторые вопросы у органов правопорядка. Несмотря на сложившуюся ситуацию экономический блок правительства региона работал в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что экс-министра здравоохранения Кузбасса отправили под арест.