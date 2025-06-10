Экс-министра здравоохранения Кузбасса арестовали

В Кемерово арестовали бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова по обвинению в получении взятки. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд города, передает пресс-служба суда.

Беглов был задержан за получение крупной суммы денег от руководителя одного из подразделений новосибирской компании «Медтрейд-СРЦ». Перед этим, 6 июня, он объявил о своей отставке с поста министра здравоохранения.

По версии следствия, Беглов получал деньги за содействие в заключении договоров по закупке и поставке медицинских изделий, а также за покровительство деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Бывшему министру здравоохранения предъявили обвинение по ст. 290 ч. 5 и 6 УК РФ. По этой статье Беглову может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Сейчас экс-чиновник помещен под стражу до 7 августа 2025 года.

Ранее юрист Юрий Капштык в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что грозит задержанному по делу о получении взятки мэру Красноярска Владиславу Логинову.