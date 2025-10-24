Попавший в больницу экс-продюсер «Тату» заявил об угрозах из-за обиженной Пугачевой

Известный музыкальный продюсер Леонид Дзюник экстренно госпитализирован в московскую клинику для проведения операции на сердце после получения анонимных угроз. Об этом он рассказал KP.RU, а также опроверг информацию СМИ о том, что его якобы избили на улице.

По словам 66-летнего специалиста, работавшего с Филиппом Киркоровым и группой «Тату», ухудшение здоровья последовало за двумя звонками с неопределяемого номера после его скандального эфира в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

В ходе передачи Дзюник акцентировал методы устранения конкурентов на советской эстраде, приведя примеры с певицами Ольгой Зарубиной и Валентиной Легкоступовой. По версии продюсера, после успешного исполнения Зарубиной хита «Айсберг» Пугачева потребовала передать песню ей, а начинающую певицу исключили из эфиров на несколько лет. Аналогичная ситуация произошла с Легкоступовой после получения ею песни от Раймонда Паулса — по утверждению Дзюника, работа артистки была заблокирована через влиятельных поклонников Примадонны на телевидении.

Хотя операция на сердце была запланирована, продюсер утверждает, что ее пришлось перенести на более ранний срок из-за стресса после телефонных угроз с требованием «заткнуться». Дзюник не стал обращаться в правоохранительные органы ввиду технической невозможности идентификации звонившего.

Ранее аналогичные заявления о влиянии Пугачевой на судьбы коллег по цеху делал продюсер Иосиф Пригожин, подтверждая существование негласных механизмов регулирования карьер в шоу-бизнесе.

«То, что она многим судьбы поломала, это факт», — отмечал в радио «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, что сама Алла Борисовна с 2022 года не живет в России. Она уехала с семьей в Израиль, а после на Кипр, где остается и сейчас. В последнем интервью, данном на островном государстве, она удивила некоторыми высказываниями и историями. Одно из заявлений вызвало особый скандал, заставив ветерана из России обратиться в суд и потребовать проверить примадонну на оправдание терроризма.