Поперечный недоволен организацией своих выступлений в США

Как пишет издание «Утро.ру» , известный комик поделился тем, насколько сложно ему дается жизнь заграницей. Все из-за того, что местные организаторы халатно относятся к своей работе.

Множество звезд в прошлом году покинули Россию и решили обосноваться за рубежом. В их число вошел и Данила Поперечный, который сейчас проживает в Соединенных Штатах. Он вынужден строить там новую жизнь. Но среди жизненных трудностей проблемы доставляет и проведение собственных выступлений.

И речь идет даже не о такой многочисленной аудитории, которая была бы в России. Поперечный рассказал, что множество раз ругался с организаторами, которые могли прямо незадолго до мероприятия сообщить команде комика о нехватке оборудования.

Также, по словам юмориста, в России, даже в маленьких городах, он не встречал подобного безответственного отношения к артистам и его зрителям.