Попкорновая болезнь атаковала подростков: как одно карманное устройство приводит к массовой гибели молодых

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости, напрямую связанной с использованием электронных испарителей. По данным врачей-пульмонологов, за последние двенадцать месяцев количество пациентов с тяжелыми поражениями легких увеличилось на 30%. Основной удар приходится на молодежь и активное население в возрасте до 35 лет, пишет Царьград со ссылкой на Shot.

Специалисты отмечают, что такая динамика обусловлена не только массовым распространением устройств, но и качественным скачком в диагностике: медики научились идентифицировать специфические химические повреждения тканей, которые ранее могли принимать за атипичную пневмонию.

Коварство симптомов: от легкого кашля до необратимых изменений

Главная опасность современных курительных смесей заключается в скрытом периоде развития болезней. На начальных этапах патология проявляется лишь незначительным покашливанием, которое большинство потребителей игнорирует или списывает на временное раздражение горла. Однако за этим симптомом может скрываться облитерирующий бронхиолит — процесс, который годами разрушает дыхательные пути. Пациенты обращаются за квалифицированной помощью лишь тогда, когда появляется сильная одышка и повышенная температура, что зачастую свидетельствует о серьезном поражении органов дыхания.

Попкорновая болезнь в России: уроки томского инцидента

Особое внимание медиков приковано к заболеванию EVALI, получившему в народе название «попкорновая болезнь». Первый громкий случай этой патологии в России был официально зафиксирован в 2025 году в Томске у группы подростков. Исследование показало, что компоненты жидкостей вызвали не только острые очаги воспаления в легких, но и оказали выраженное токсическое воздействие на нервную систему. Этот инцидент стал точкой отсчета для пересмотра подходов к лечению вейперов, так как реанимационные мероприятия для этой категории пациентов перестали быть единичными случаями в медицинской практике.

Медицинский прогноз: почему реанимация становится нормой

Врачи предупреждают, что игнорирование рисков вейпинга ведет к системному кризису здоровья целого поколения. Состав многих жидкостей при нагревании трансформируется в опасный коктейль из формальдегидов и тяжелых металлов, которые буквально «выжигают» мелкие бронхи. Сегодня пульмонологи настаивают на необходимости регулярных обследований для всех, кто использует электронные устройства более года. Своевременная диагностика позволяет купировать острые состояния, однако врачи подчеркивают: при запущенных формах облитерирующего бронхиолита медицина способна лишь поддерживать жизнь, но не вернуть полноценное здоровье.