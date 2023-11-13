Поплавская прокомментировала мимолетный визит Пугачевой в РФ

Как пишет издание «Утро.ру» , актриса возмутилась враньем Примадонны, на которой была построена ее карьера. Также, по мнению Поплавской, вся личная жизнь артистки была выставлена напоказ.

Напомним, Алла Пугачева после начала СВО не просто сбежала из России, но еще и получила гражданство в Израиле. С тех пор она дважды бывала на Родине, но, по словам Яны Поплавской, страна прекрасно живет без артистки и ее мужа-иноагента.

Актриса уверена, что они собственноручно «себя ввергли в эту пучину». Народ не принял слова и поступки двух звезд, но жизнь из-за этого не остановилась.

РанеПримадонна заверила «холопов» в том, что поклонники не отвернутся от нее. Но, как мы и говорили выше, Поплавская не верит ни одному слову, которое сейчас говорит народная артистка.