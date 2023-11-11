Примадонна заверила «холопов» в том, что поклонники не отвернутся от нее

Стало известно, что Алла Борисовна вышла в сеть с новым заявлением, сделанным после продолжительного молчания. Со своими разгромными словами исполнительница обратилась к завистникам, клеветникам и «недоличностям», которых она считает «рабами и холопами». Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам Пугачевой, именно они пытаются своим хамством в ее адрес оттолкнуть многомилионную армию поклонников, образовавшуюся за много лет. Все это время Алла Борисовна пела, «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью» не для того, чтобы фанаты от нее отвернулись. Впрочем, Примадонна уверена, что этого не произойдет, как бы ни старались противники.

Напомним, ранее друг семьи Пугачевой заявил, что постоянный стресс спровоцирует проблемы со здоровьем ее детей.