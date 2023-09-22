Поплавская высказалась против Шепелева в роли ведущего детской программы

Актриса, которая сыграла Красную шапочку в одном из советских фильмов, не может себе представить Дмитрия Шепелева в роли телеведущего программы для детей. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Напомним, что последние полтора года карьера Шепелева находилась как бы на паузе. Он покинул довольно перспективный проект якобы из-за усталости. При этом телеведущий уже тогда хотел начать вести что-то новое и полезное для взрослых и детей.

И все-таки Шепелев вернулся на российские телеэкраны для того, чтобы вести одну из программ на «России 1». Как известно, шоу с его участием будет носить название «В кругу друзей». Однако Яна Поплавская не оценила такое появление Шепелева.

Она уверена в том, что человек, который вел себя не совсем прозрачно после начала СВО, не должен вести детские телепередачи.