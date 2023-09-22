Попова заявила о единичных случаях завоза «болезни легионеров» в Россию

Как пишет агентство «РИА Новости» , в основном, благодаря санитарным правилам, проблем в стране с этим не наблюдается.

Анна Попова, являясь главой Роспотребнадзора, рассказала в интервью о ситуации с легионеллезом. По ее словам, в России точечно происходят случаи завоза, но их довольно мало. А внутри государства легионелла не выживет из-за санитарных правил, которые требуют поддерживать температуру в водоснабжении не меньше 60 градусов. Именно поэтому проблем в России с данной инфекцией не возникает.

Стоит отметить, что болезнью нельзя заразиться от человека. Заражение происходит из-за вдыхания водяной пыли, либо же через душ, кондиционеры и т.д. Предотвратить инфицирование помогают не только санитарные правила к температуре воды, но и тест-системы по выявлению легионеллеза.