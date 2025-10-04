Популярная блогер разбилась насмерть прямо в свой день рождения из-за фуры с помидорами

Известная бразильская блогер Луана Араужо погибла в автокатастрофе на трассе BR-116 в свой день рождения. Как сообщает местная газета Diário de Pernambuco, авария произошла ночью 26 сентября, когда грузовик, перевозивший помидоры, выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли Луана и двое других пассажиров автомобиля: ее 36-летний жених Корбиниан Денглер, а также 24-летний риэлтор Хербсон Нунес Неграо.

Трагедия произошла в день рождения Луаны, ей исполнилось 29 лет. Луана была популярной блогершей в социальных сетях, она делилась яркими постами о моде, путешествиях, а также рассказывала о здоровом образе жизни. Ее аудитория насчитывала более 93 тысяч подписчиков. Жених Луаны, Корбиниан Денглер, был успешным предпринимателем из Германии и владельцем сети спортивных залов Happy Feet в городе Ресифи. Третий погибший, Хербсон Нунес Неграо, находился в городе по деловым вопросам.

Бразильское интернет-сообщество потрясено трагическим событием. В комментариях под последними постами Луаны пользователи выражают глубокие соболезнования и не могут осознать произошедшее. Колледж Санта-София, в котором училась блогер, опубликовал прощальное обращение, отметив Луану как "одну из самых выдающихся учениц".

Полиция расследует аварию. По предварительным данным, водитель грузовика мог потерять управление из-за усталости или поломки машины.