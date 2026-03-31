Популярная модель авто готовится к важному этапу развития: выпуск Changan окажется рядом

В Казахстан готовятся к запуску серийного производства седана Changan Eado Plus. Выпуск модели планируется наладить на предприятии Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства, пишет Quto.

Модель относится к сегменту среднеразмерных седанов. Ее длина составляет 4730 мм, а колесная база достигает 2700 мм. Под капотом установлен двигатель объемом 1,5 литра, который развивает 103 л. с. и 145 Нм крутящего момента.

Автомобиль оснащается современными опциями, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, подогрев сидений и рулевого колеса, климат-контроль, парковочные датчики, а также люк с электроприводом.

Сроки выхода локализованной версии на рынок пока не раскрываются, как и предполагаемая стоимость. При этом допускается возможность поставок собранных машин в Россию, что могло бы сократить логистические расходы, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.