Популярная у детей игровая платформа Roblox захотела вернуться в Россию
Роскомнадзор: платформа Roblox готова работать в России с соблюдением закона
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Популярная среди российских детей игровая платформа Roblox выразила готовность выполнить требования России, сообщил Роскомнадзор (РКН).
В ведомстве отметили, что компания готова поэтапно привести свою работу в соответствие с российским законодательством. Кроме того, в Roblox признали, что ранее недостаточно контролировали контент и обеспечивали безопасность несовершеннолетних в чатах.
В РКН подчеркнули, что игровая платформа сама обратилась в ведомство с предложением о взаимодействии. Теперь компании нужно удалить информацию, которая может навредить детям и подросткам.
Roblox — крупная онлайн-платформа, где пользователи могут создавать игры и играть в них. Она особенно популярна среди детей и подростков. В России у нее было до 6,8 млн активных пользователей.
Доступ к Roblox в России ограничили в декабре. Решение было принято из-за неспособности платформы обеспечить безопасность контента для несовершеннолетних пользователей.
Ранее эксперт Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, останется ли у россиян возможность смотреть контент через YouTube в ближайшее время.