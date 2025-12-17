Популярная у детей игровая платформа Roblox захотела вернуться в Россию

В ведомстве отметили, что компания готова поэтапно привести свою работу в соответствие с российским законодательством. Кроме того, в Roblox признали, что ранее недостаточно контролировали контент и обеспечивали безопасность несовершеннолетних в чатах.

В РКН подчеркнули, что игровая платформа сама обратилась в ведомство с предложением о взаимодействии. Теперь компании нужно удалить информацию, которая может навредить детям и подросткам.

Roblox — крупная онлайн-платформа, где пользователи могут создавать игры и играть в них. Она особенно популярна среди детей и подростков. В России у нее было до 6,8 млн активных пользователей.

Доступ к Roblox в России ограничили в декабре. Решение было принято из-за неспособности платформы обеспечить безопасность контента для несовершеннолетних пользователей.

