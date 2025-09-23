Популярное обезболивающее и аутизм: почему Трамп поручил FDA срочно предупреждать врачей

По словам президента США Дональда Трампа, Управление пищевых продуктов и медикаментов (FDA) намерено проинформировать медицинское сообщество о новых данных, связывающих пренатальное применение ацетаминофена (парацетамола) с увеличением вероятности развития расстройств аутистического спектра у ребенка.

В своем обращении к прессе Трамп сказал, что, начиная с текущего момента, FDA обязуется распространить среди врачей предписание, информирующее о том, что прием ацетаминофена, который в нашей стране широко известен под торговой маркой «Тайленол», в период беременности может привести к значительному росту рисков возникновения аутизма у потомства.

