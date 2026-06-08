Популярные в 60-е годы ободки вернулись в моду: от лаконичных до зигзагообразных

Аксессуар, который был на пике популярности в 1960-х годах, снова в тренде. Как сообщает Telegram-канал школы Fashion Factory, редакторы изучили показы люксовых брендов и снимки инфлюэнсеров и выяснили, что ободки стали востребованными у модниц. Их носят с волосами разной длины.

Эксперты отметили, что на последних показах все чаще появляются самые разные варианты: от лаконичных и почти незаметных до тех самых зигзагообразных моделей, которые были представлены в коллекции Miu Miu F/W 2026/27. Они назвали это очередным напоминанием о том, насколько циклична мода, и посоветовали прежде чем избавляться от чего-либо, подумать сто раз.