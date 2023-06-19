Популярный фестиваль Sandarina в Екатеринбурге не оправдал ожиданий тюменского предпринимателя

В социальных сетях блогеры, побывавшие на мероприятии, делятся своими впечатлениями о нем. Кто-то остался доволен, а кто-то – нет, и к тому же поругался с организаторами. К ним относится Анастасия Козловская, о чем сообщает URA.RU

Блогер из Тюмени, а по совместительству и жена основателя магазина одежды Mo Wear, посетила фестиваль и рассказала, что не получила ожидаемый рост продаж. Вместо этого она, конечно, приобрела новый опыт, но какой ценой. Один из неприятных моментов – возникший конфликт с вывеской, которую попросили сделать «как у всех», хотя правила гласили выделяться.

В этом году фестиваль представлял из себя совершенно новый формат проведения. К рынку брендов добавилась площадка лектория и танцпол. По словам Козловской, музыка ей понравилась.