Популярный горнолыжный курорт Кузбасса потрясли два землетрясения подряд

Подземные толчки естественного происхождения зафиксировали магнитудой 3,8 и 4,5 балла, что ощутили жители и гости Шерегеша.

Землетрясение случилось утром 18 декабря в Кемеровской области. Специалисты оценили интенсивность природного явления на 5,6 балла по шкале MSK-64. Как сообщает издание «Vse42.ru», сейсмическую активность почувствовали на популярном горнолыжном курорте в Таштагольском районе.

Известно, что сейчас пик туристического сезона в Шерегеше. Приезжие удивились произошедшему и поделились своими впечатлениями в Сети. Многие проснулись из-за тряски.

«Я думала, со стула свалюсь, и полвосьмого тоже ощутимо было», «Потрясло, кот подскочил и царапать начал», «У меня сосульки с дома упали, а потом тряхнуло», — пишут в соцсети туристы и жители Шерегеша.

При этом в пабликах разлетелись также фотографии с горнолыжного курорта, судя по которым в магазинах в ходе землетрясения с полок упали многие продукты.

Отметим, что землетрясения оценивают по разным показателям. Магнитуда и балльность — разные вещи, которые имеют свои классы и шкалы. Интенсивность определяют по уровню воздействия на строения, жителей, предметы и природные объекты. Магнитуда рассказывает про основные параметры землетрясения: силу и энергию удара.