Популярный испанский магазин будет брать деньги с туристов за селфи

Известный барселонский универсам повесил на витрине объявление о том, что начинает брать деньги с туристов, которые ничего не покупают. Путешественники, которые зашли в магазин исключительно ради фото, отныне будут отдавать по 5 евро за вход. Об это сообщила английская газета Mirror .

Руководители магазина объяснили подобный ход тем, что большое количество туристов приходят в лавку исключительно ради селфи. Подобных посетителей стало слишком много, после того, как универсам получил несколько премий от туристических порталов и городской администрации.

Речь о магазине Queviures Múrria, открывшемся еще в 1898 году. Хорошим местом для фотографий магазин стал благодаря необычному интерьеру: помещение украшено старинными часами и красивой мебелью из красного дерева.