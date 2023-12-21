Популярный комплекс «Перловские бани» открыли после реконструкции в Мытищах

Обновленный банный комплекс в подмосковных Мытищах открыл свои двери для жителей муниципалитета после масштабной реконструкции. Отмечается, что комплекс не просто обновили, а снабдили передовыми технологиями. Теперь, благодаря печам нового поколения, в парные в течение всего дня поступает так называемый «Первый пар».

«Эти печи — образец новой техники, они произведены в России. В общественных парных такие печи практически не применялись, поэтому мы стали своего рода первооткрывателями этой технологии. Свойства пара держатся стабильно благодаря этим печам. Также, мы можем менять любые свойства пара в онлайн-режиме: температуру, количество пара и уровень влажности», — рассказал акционер банного комплекса Александр Нечипоренко.

В администрации городского округа Мытищи отметили, что постоянно поддерживали контакт с местными жителями во время реконструкции банного комплекса. Сейчас в банном комплексе работают два зала: большой зал с зоной отдыха и моечной может принять до восьмидесяти человек, а в малом — смогут разместиться до сорока человек. Также здесь функционируют две парных: большая общая, и парная для индивидуального пользования.