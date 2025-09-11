Популярный курорт Бенидорм пустует: отдых в Испании стал слишком дорогим

Популярный испанский курорт Бенидорм стремительно теряет туристов и превращается в «город-призрак», пишет портал «Турпром».

Те немногие отдыхающие, что остаются в городе, отмечают непривычную тишину и пустынные улицы, которые раньше были переполнены.

Причинами снижения популярности стали кризис стоимости жизни, рост цен на отели, напитки и развлечения, а также конкуренцию со стороны Турции, которая привлекает туристов системой «все включено» и скидками.

Экономическая ситуация в Европе и политика отдельных стран также сказались на возможности людей позволить себе отпуск. При этом некоторые эксперты полагают, что июль и август изначально не являются самыми пиковыми месяцами для туризма в Бенидорме.

Несмотря на это, город продолжает оставаться популярным центром отдыха. Бенидорм славится своими пляжами, ночной жизнью, тематическими парками, магазинами, гольф-клубами и казино.

Среди его достопримечательностей — Старый город, церковь Святого Хайме и Святой Анны, смотровая площадка Балькон-дель-Медитерранео и остров Бенидорм.

Для российских туристов Бенидорм никогда не входил в число популярных направлений. До введения санкций они чаще выбирали Барселону, Коста-Браву, Майорку, Тенерифе, Коста-Дораду, Малагу, Марбелью, Валенсию, Ибицу и Гранаду.

