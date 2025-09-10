Россиянам объяснили, как покинуть Непал во время протестов без риска для жизни

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала , как вести себя россиянам в Непале, охваченном протестами и беспорядками.

Более 90 россиян запросили помощь дипломатов для срочной эвакуации из Непала на фоне обострения внутреннего конфликта. Столица страны, Катманду, остается эпицентром протестов, получивших название «Революция поколения Z», где фиксируются столкновения с применением силы.

Первый и ключевой шаг, как объяснила эксперт, немедленно связаться с консульским отделом Посольства России для регистрации и координации усилий по организованному выезду. Дипломаты располагают актуальной оперативной информацией и каналами для взаимодействия с местными властями.

Второй критически важный пункт — установить контакт с принимающей стороной. Туристам необходимо связаться со своим гидом, туроператором или отелем. Именно местные представители обладают детальной информацией о текущей дорожной обстановке, закрытых и открытых маршрутах, а также возможностях безопасного трансфера.

Эксперт категорически не рекомендует самостоятельно пытаться прорваться в Катманду. Движение в сторону столицы сопряжено с прямым риском для жизни из-за массовых беспорядков и блокпостов. Намного безопаснее оставаться в удаленных от эпицентра событий районах, ожидая инструкций от официальных лиц.

В качестве крайней меры рассматривается вариант наземного выхода через границу с Индией. Этот маршрут может быть организован при поддержке туроператора или гидов и позволяет в дальнейшем вылететь в Россию с индийских аэропортов, минуя нестабильный Катманду. Главная рекомендация — действовать строго в контакте со специалистами и избегать необдуманных самостоятельных перемещений.

Ранее сообщалось, что русскоязычные жители Непала высказались об обстановке в стране.