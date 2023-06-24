Популярный мессенджер перестал работать на 15 минут

Согласно информации, поступившей от разных мониторинговых сервисов, случился сбой в работе приложения для общения между пользователями, о чем пишут некоторые СМИ.

Ранее проблемы наблюдались еще днем 24 июня, но они возникли вновь вечером того же дня. Пользователи жаловались на то, что у них целых 15 минут не работало мобильное приложение. Из-за этого они не могли переписываться и следить за каналами.

Отмечается, что мессенджер долго загружался, пытаясь получить доступ к сервису, из-за чего его работа приостановилась на некоторое время. Однако частично функции приложения все же сохранялись, но не могли выполняться в полном объеме.

Сейчас работа сервиса восстановлена, но неизвестно, будут ли еще подобные случаи в ближайшее время.