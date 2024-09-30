Популярный мессенджер снова оштрафовали в России на миллионы

Платформу Discord оштрафовали в России, так как мессенджер не удалил незаконный контент. Речь про материалы, пропагандирующие или связанные с педофилией и ЛГБТ-движением*. За нарушение соцсеть поплатилась 3,5 млн руб.

«Коммерсантъ» отмечал, что Роскомнадзор может потребовать запрета и блокировки мессенджера в России из-за накопившихся для этого оснований. Это предполагает закон «об информтехнологиях и защите информации». Официально ведомство таких намерений не подтверждало, хотя пользователи сталкивались с замедлением работы Discord.

Отметим, что Discord уже штрафовали в прошлом году. Тогда сумма оказалась серьезнее: шесть миллионов рублей. Причиной также послужил запрещенный контент с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что Discord может быть подвержен полной блокировке в России.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.