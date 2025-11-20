Популярный жирный продукт может спасать сосуды и усиливать действие антиоксидантов

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов сообщил, что регулярное употребление половины авокадо в день способствует снижению уровня холестерина и уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений. По его словам, полезный эффект связан с мононенасыщенными жирами, которые воздействуют на клеточные мембраны и улучшают транспорт питательных веществ, пишет Российская газета.

Он отметил, что жиры авокадо повышают усвоение антиоксидантов из других продуктов. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Nutrition, добавление авокадо в салаты увеличивает поглощение каротиноидов в 2–4 раза.

Специалист подчеркнул, что клетчатка и жиры авокадо помогают избежать резких колебаний уровня сахара в крови. В то же время он указал на два ограничения. В одном плоде содержится около 250–320 калорий, поэтому важно соблюдать порционный размер. Кроме того, витамин K в составе может влиять на действие антикоагулянтов, что следует учитывать пациентам, принимающим такие препараты.

В качестве альтернативы авокадо врач предложил ореховую пасту, оливковое масло extra virgin, а также нут, чечевицу, фасоль, семена льна и чиа.

Ранее сообщалось, что гранат превзошел зеленый чай по антиоксидантной активности.