Попытка списать обернется крахом: Рособрнадзор ввел новые запреты на экзаменах

Ведомство определило полный перечень грубых нарушений, из-за которых участников экзамена могут незамедлительно выставить из аудитории с аннулированием результатов. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости .

Запрещенные действия и списывание в аудитории

Участников Единого государственного экзамена в 2026 году могут официально удалить из пункта проведения аттестации за несамостоятельное выполнение экзаменационных заданий. Под это правило подпадает любое обнаруженное использование посторонней помощи. Кроме того, аналогичное жесткое наказание последует, если выпускник начнет общаться и вести разговоры с другими сдающими, находящимися вместе с ним в одной экзаменационной аудитории.

Наличие технических средств и справочных материалов

Основанием для мгновенного прекращения экзамена для конкретного одиннадцатиклассника станет обнаружение у него любых средств связи, мобильных телефонов, а также фото-, видео- или аудиоаппаратуры. Серьезным нарушением регламента признано наличие у одиннадцатиклассников электронно-вычислительной техники, всевозможных письменных заметок, заготовленных шпаргалок или печатных справочных материалов. Наличие любого из этих предметов автоматически лишает выпускника права продолжать работу.

Ответственность за передачу подсказок и регламент фиксации

Действующие жесткие правила распространяются не только на школьников, но и на всех остальных лиц, которые находятся в здании школы. Внутри экзаменационного пункта категорически запрещено передавать сдающим подросткам любые мобильные устройства, шпаргалки, фотоаппараты, диктофоны или микрофоны. Если факт нарушения зафиксирован, в отношении нарушителя в присутствии общественного наблюдателя, руководителя пункта, организатора и члена Государственной экзаменационной комиссии составляется официальный акт об удалении, оформляемый строго в двух экземплярах.