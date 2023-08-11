Попытку танкового прорыва ВСУ пресекли в районе Работино

Стало известно, что пятничным утром, примерно в 06:00, Вооруженные силы Украины решили выступить в составе группировки, подкрепляемой танками, в районе Новоданиловки, а также Работино. Сообщается, что ВС РФ успешно пресекли ее, после чего ВСУ отступили назад, потеряв при этом часть своей техники.

Данную информацию также рассказал Евгений Балицкий, который временно исполняет обязанности губернатора Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские танки пошли по территории заминированного поля, из-за чего те стали подрываться. Один из них уничтожила артиллерия ВС РФ. Оставшимся пришлось отступить.

К слову, интенсивность обстрела не снижается, оставаясь все на том же достаточно высоком уровне. Противник нанес 174 удара по российским позициям за прошлые сутки.