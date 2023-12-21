«Пора взяться за спицы»: как привлечь в дом благополучие на Анфису Рукодельницу 21 декабря

Православная церковь 21 декабря вспоминает святую великомученицу Анфису Римскую, которая приняла смерть за отказ предать веру в Христа. В народе день называют Анфиса Рукодельница.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, 21 декабря женщины идут в храмы, чтобы попросить святую о мире и благополучии в семье и защите от измен, ссор и бедности.

«Не случайно этот день на Руси назывался бабьим. Девушки просят святую послать хорошего мужа, а те пары, которые уже отчаялись, молят Анфису о долгожданном малыше», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая отметила, что в этот день наши предки традиционно занимались рукоделием.

«Святая Анфиса покровительствует всем швеям и вязальщицам. Поэтому если вы давно забросили любимое хобби, то в этот день самое время к нему вернуться. Однако бросать начатое на полпути нельзя, иначе можно навлечь на себя неприятности. Это касается абсолютно любого дела. Запланировали — сделайте», — пояснила Мишина.

По мнению ясновидящей, жадность и грубость, проявленная в этот день, вернется бумерангом в двойном размере.

«Чтобы дела ладились, а в отношениях с близкими царила гармония, нужно собраться всей семьей в этот день. Нельзя отходить от рождественского поста, но горячая пища с растительным маслом не возбраняется. Главное — не допускать никаких конфликтов на Анфису Рукодельницу, если не хотите потом весь год искать способы помириться с теми, кого обидели», — заключила собеседница издания.

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