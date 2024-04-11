Поражение Трипольской ТЭС привело к критичным проблемам на Украине

На Украине полностью уничтожили одну из крупнейших ТЭЦ. Она обеспечивала энергией Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области, а также ряд поселений вне этих регионов. RT выяснил, как эта ситуация перевернет жизнь людей в стране.

Удар по Трипольской ТЭС под Киевом подтвердили в Минэнерго Украины. Предприятие было разрушено и находилось в огне, а работа была критично нарушена. Ранее именно эта станция была основной для электроэнергии в центре Украины: мощность достигала 1800 МВт.

ТЭФ позволяла использовать резервные мощности в случае аварий или перегрузки систем. Также станция давала тепло и свет жителям, а также ближайшим предприятиям.

Отмечается, что сейчас энергетика Украины под угрозой: были повреждены основные котлы станции. Вероятность их восстановления мала, так как они были сильно деформированы или разрушены полностью.

Напомним, еще в марте гендиректор Yasno предупреждал, что на Украине начнется дефицит элекроэнергии.