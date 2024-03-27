Гендиректор Yasno Коваленко предупредил украинцев о грядущем дефиците электроэнергии

Из-за потери большого количества объектов генерации электричества уже к лету на Украине может возникнуть существенная нехватка электроэнергии. Так считает Сергей Коваленко, генеральный директор компании Yasno, которая входит в энергохолдинг ДТЭК. Его точку зрения привел телеканал ТСН.

По утверждению эксперта, Украина 22 марта подверглась самому масштабному удару за все время конфликта. Есть данные, что только из-за повреждений ДнепроГЭС страна потеряла порядка пятой части от всех регулирующих мощностей.

«На Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии. Ведь при обстреле было повреждено большое количество объектов генерации», - указал он.

Разрушениям подверглась электросеть на всех ее этапах. ТЭЦ, трансформаторы и многочисленные сетевые узлы – из строя вышло значительное количество объектов. Все это снижает выработку электроэнергии, следовательно, со временем возникнет ее дефицит.

Вчера ВС РФ продолжали наносить удары по различным украинским объектам. В частности, взрывы гремели в Сумской области. Там же объявлялся сигнал воздушной тревоги.