В центр помощи при ДТП поступило почти 30 тыс. обращений от жителей Ленинского округа

С декабря 2021 года в городе Видное функционирует бесплатный центр для автомобилистов, ставших участниками ДТП. За 3 года работы здесь обработали более 29,8 тыс. обращений, 9,2 тыс. из которых поступило только в 2024 году, как сообщили в пресс-служба местной администрации.

Ожидание прибытия Госавтоинспекции на месте происшествия может приводить к новым инцидентам и заторам. Тем не менее, благодаря работе центра, разрешение мелких аварий происходит гораздо быстрее, что в 4 раза уменьшает время, проведенное автомобилистами на дороге.

В центре ежедневно дежурят 2 сотрудника, готовые помочь водителям в незначительных ДТП, при условии, что обе стороны имеют действующие полисы ОСАГО и никто не пострадал. Автомобилисты могут получить поддержку в оформлении «европротокола» и других необходимых документов.

По информации, предоставленной ранее, в Подмосковье успешно действуют 16 стационарных центров помощи при ДТП и круглосуточная «горячая линия», где водители могут получить советы о необходимых действиях после аварии, включая фотофиксацию и оформление документов.

Центр помощи в Ленинском округе работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 32/56. Для консультации также можно позвонить по номеру экстренной службы 112.