Порядка 100 километров дорог построили и реконструировали в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье запустили движение на двадцати пяти новых дорожных объектах. Общая протяженность построенных и реконструированных дорог составила порядка ста километров, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.

Как напомнил глава ведомства Алексей Гержик, в сентябре было запущено движение по трассе М-12. Пятьдесят пять километров новой автодороги «Восток» проходит через шесть округов Московской области.

«Это одна из значимых дорог, так как благодаря М-12 создан новый транспортный коридор, перераспределены транспортные потоки с Носовихинского и Горьковского шоссе», — сказал министр.

Всего в текущем году в Московской области построили и реконструировали четыре федеральных, четырнадцать региональных и семь муниципальных дорожных объектов, десять из них открыли досрочно. Транспортная ситуация улучшилась для трех миллионов жителей региона.

Среди значимых построенных и реконструированных объектов на региональной сети Гержик назвал в том числе дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково, подъездную дорогу к областному технологическому лицею имени В. И. Долгих, а также транспортную развязку на Дмитровском шоссе.

В рамках реализации федеральных проектов в этом году на территории Подмосковья было запущено движение по новой развязке на пятьдесят девятом километре трассы «Беларусь» в Одинцове. Теперь заезд в парк «Патриот» из Москвы стал быстрее и удобнее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Московской области отремонтировали почти две тысячи километров дорог.