Порядка 120 рабочих продолжают осуществлять капремонт спорткомплекса «Орион» в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Орион». Сейчас рабочие ведут чистовую отделку внутренних помещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. В план капитального ремонта включили ледовую арену, спортивные сооружения: футбольное и тренировочное поле, плавательный бассейн, где будет и спортзал, и возможность заниматься различными секциями. Также планируют построить тренировочный комплекс по футболу.

Футбольное поле планируют сделать с подогревом, что будет соответствовать современным требованиям. И уже после открытия на нем можно проводить федеральные и региональные соревнования. Примечательно, что завершить работы планируется в сентябре 2024 года.

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