Порядка 140 рабочих участвуют в уборке снега и наледи сегодня утром

Около полутора сотни сотрудников коммунальных служб Подольска участвуют в ликвидации последствий осадков. Так, в муниципалитете продолжается уборка мусора и снега. За утро работы провели на 12 улицах Подольска.

Так, сотрудники коммунальных служб расчищают дороги, тротуары, пешеходные переходы и другие места, где часто ходят горожане. Помимо этого, специалисты вывезли снег из городских пространств и скверов округа. В работах было задействовано 140 рабочих, у которых в распоряжении было шесть десятков единиц спецтехники.

Представители администрации городского округа Подольск напомнили, что горожане всегда могут обратиться в управляющую компанию или к дежурному, отвечающему за уборку, чтобы сообщить о проблемах.

Также в муниципальной администрации призвали всех участников дорожного движения быть аккуратными на дорогах в зимний период.