Порядка 15 тыс. человек посетили масленичные гуляния в округе Пушкинский

Праздничные мероприятия прошли во всех населенных пунктах, которые входят в состав муниципалитета. Единственное, что менялось, — локации. Неизменным оставалось чудесное настроение, народные забавы и вкусные угощения. В праздновании Масленицы приняли участие порядка 15 тыс. человек.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Друзья, пусть ваше настроение будет таким же праздничным и ярким!» — пожелал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В Пушкино праздничные мероприятия состоялись в центральном парке. Для жителей и гостей организовали различные интерактивы. Взрослые и дети участвовали в мастер-класса и конкурсах, пели песни, танцевали вместе с Бабой-ягой. На мероприятии присутствовала заместитель главы Городского округа Пушкинский Елена Панькив. Она обратила внимание, что в преддверии Великого поста праздник Масленицы проходит в муниципалитете уже традиционно. В нынешнем году для участников провели много спортивных мероприятий, потому что жители округа поддерживают стремление к здоровому образу жизни.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Традиционно Масленица не обошлась без угощений. Для гостей приготовили более 10 тыс. блинов. Кроме того, работала полевая кухня. Участники положительно отзывались о празднике. Юные гости рассказали, что весело проводили время.

В завершение масленичных гуляний прошло символическое прощание с зимой — сожжение чучела