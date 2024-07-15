Порядка 180 рабочих завершают строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове

В микрорайоне ДЗФС подмосковного Дмитрова завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте завершается устройство фасадов, гидроизоляция кровли. Также строители ведут отделочные работы — штукатурку стен, стяжку полов, электромонтажные и сантехнические работы.

Отмечается, что в новостройку переедут 286 семей — более 680 человек, жители шестнадцати аварийных домов. Ожидается, что ключи от своих новых квартир жители смогут получить уже в начале четвертого квартала этого года.