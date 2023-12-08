Порядка 200 человек уже обратились в Волоколамский координационный центр «Фонд Защитники Отечества»

Координационный центр подмосковного филиала «Фонд Защитников Отечества» продолжает функционировать в Волоколамском городском округе. Так, с момента его открытия за той или иной помощью обратились порядка двухсот человек.

«Наша задача — скоординировать все движения. Чтобы человек пришел сюда, его услышали, приняли в работу обращение и помогли со всеми вопросами. Мы прикладываем все усилия, чтобы все, кто обратился к нам, были окружены заботой и чувствовали максимальную поддержку, которую мы готовы оказать», — рассказала социальный координатор регионального отделения Марина Жукова.

В Волоколамском центре оказывают любую помощь в режиме «одного окна», что позволяет не тратить время на обращение в различные инстанции, а решить все возникающие вопросы в одном месте — оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому. Также здесь оказывают юридическую и психологическую помощь, содействие в прохождении реабилитации, обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями и другим.

«К нам обращаются за консультацией для получения мер соцподдержки, различных льгот — по оплате коммунальных услуг, связанных с образованием детей, оформление удостоверения ВБД и многих других. Стараемся приложить все усилия, чтобы помочь в решении необходимых вопросов тех, кто к нам обращается», — добавила Жукова.

Светлана — мама погибшего участника специальной военной операции. Ее сын Александр погиб 6 апреля 2022 года в Херсонской области.