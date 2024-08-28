Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области порядка 380 человек, сообщило РИА Новости.

Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на курском направлении было ликвидировано до 380 украинских боевиков. Всего же с начала операции ВСУ в Курской области (с 6 августа) украинская сторона потеряла до семи тысяч солдат.

Кроме того, были отражены атаки ВСУ на населенные пункты Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила группу боевиков ВСУ в Курской области.