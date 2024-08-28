Порядка 380 человек потеряли ВСУ за сутки в Курской области
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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области порядка 380 человек, сообщило РИА Новости.
Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на курском направлении было ликвидировано до 380 украинских боевиков. Всего же с начала операции ВСУ в Курской области (с 6 августа) украинская сторона потеряла до семи тысяч солдат.
Кроме того, были отражены атаки ВСУ на населенные пункты Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила группу боевиков ВСУ в Курской области.