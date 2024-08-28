Артиллеристы ВС РФ в Курской области накрыли огнем своих орудий штурмовую группу украинских бойцов и уничтожили ее. Об этом сообщили в РИА Новости.

Успеха удалось добиться артиллеристам, которые противостоят неприятелю в районе села Бахтинка. Они накрыли своим огнем группу противника, которая находилась к северо-западу от этого населенного пункта.

«Российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — указал журналистам их источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что бойцам спецназа «Ахмат» удалось взять в плен украинского солдата, который избивал мирных жителей в Курской области. Теперь ему придется ответить за свои преступления.