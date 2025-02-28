Порядка 40 предприятий и учреждений поучаствовали в ярмарке вакансий в Кашире

Во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире провели большую ярмарку вакансий. Это позволило населению познакомиться с открытыми трудовыми местами порядка 40 предприятий и учреждений из разных сфер.

Благодаря организованной ярмарке вакансий предприятия и организации, в том числе народного хозяйства, смогли привлечь новых работников. Жителей познакомили с актуальными профессиями, свободными местами, а также подробно рассказали про условия и трудовые перспективы. Посетители узнали, где сейчас так необходимы их навыки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

На ярмарке вакансий участвовали «Агрокультура групп», АО «Гофрон», ООО «КБК», ООО «Каширахлеб» и десятки других предприятий. Впервые в списке участников появились инвесторы ОЭЗ «Кашира». Это расширило список вакансий для людей, которых собралось в дворце спорта немало.

О ярмарке узнали даже жители отдаленных поселений: некоторые из них нашли для себя вакансии и решили попробовать трудоустроиться.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

«Постарались сделать так, чтобы о ярмарке узнали и в соседних муниципалитетах и регионах. Наши профильные специалисты проделал огромную работу и дали возможность большого выбора вакансий для наших жителей», - подчеркнул глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

Не забыли и про молодых жителей округа. Во время ярмарки им предложили подработку в «Питомнике Влада Ковальчука» с официальным трудоустройством по нормам ТК. От помощников потребуется лишь заниматься прополкой.