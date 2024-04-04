Порядка 45 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку семей в Подмосковье в этом году

На меры поддержки семей из бюджета Московской области в текущем году предусмотрено порядка сорока пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

В Мособлдуме прошел круглый стол на тему мер, направленных на улучшение рождаемости. Как отметил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, Подмосковье входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации по рождаемости. Так, в 2023 году в регионе на свет появились 73 тысячи детей.

«Безусловно, это большой прорыв, поскольку в целом в стране заметна тенденция по снижению рождаемости. Во многом высоким показателям области способствуют современные перинатальные центры, которые зачастую являются флагманами в системе здравоохранения Российской Федерации», — сказал Андрей Голубев.

При этом он подчеркнул, что повышение рождаемости — это вопрос не только качественной медицинской помощи, но и мер поддержки семей с детьми. На сегодняшний день в Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей.