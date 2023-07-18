Полтысячи льготников из трех округов Подмосковья получили путевки в санатории

Около пятисот льготников из трех подмосковных муниципалитетов получили бесплатные путевки в санатории. Как сообщили в Минсоцразвития региона, это жители Фрязино, Щелково и Лосино-Петровского.

Путевки предоставляются не только в областные санатории, но также в учреждения в других регионах страны. К примеру, жители могут отдохнуть и поправить здоровье в учреждениях Анапы или Калининграда.

Путевки распределяются автоматически в порядке очередности. Очередность формируется на основе даты подачи заявления. Учитываются профиль, сезон и место лечения гражданина.

Подать заявление и встать в очередь на санаторно-курортное лечение можно на областном сайте госуслуг.