Полтысячи льготников из трех округов Подмосковья получили путевки в санатории
Фото: [Министерство социального развития МО]
Около пятисот льготников из трех подмосковных муниципалитетов получили бесплатные путевки в санатории. Как сообщили в Минсоцразвития региона, это жители Фрязино, Щелково и Лосино-Петровского.
Путевки предоставляются не только в областные санатории, но также в учреждения в других регионах страны. К примеру, жители могут отдохнуть и поправить здоровье в учреждениях Анапы или Калининграда.
Путевки распределяются автоматически в порядке очередности. Очередность формируется на основе даты подачи заявления. Учитываются профиль, сезон и место лечения гражданина.
Подать заявление и встать в очередь на санаторно-курортное лечение можно на областном сайте госуслуг.