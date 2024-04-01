Порядка 5,5 миллионов человек посетили парки Подмосковья в первый месяц весны

За март этого года подмосковные парки приняли около 5,6 миллионов гостей, что на 22% больше по сравнению с количеством посетителей за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Топ по посещаемости возглавил Центральный парк городского округа Долгопрудный. Количество его гостей превысило 200 тысяч человек. Территория парка составляет более 15,6 гектаров, где зачастую проводятся мастер-классы, тематические фестивали и праздники.

Второе место занял парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в городском округе Химки. В качестве места для досуга его выбрали около 196 тысяч человек. А замыкает тройку лидеров парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. В марте 2024 года он принял более 190 тысяч гостей.