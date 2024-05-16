Порядка 80 пар супругов-медиков Подмосковья получают увеличенную компенсацию за аренду жилья

Уже семьдесят девять супружеских пар медицинских работников из Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья в размере тридцать тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что подобная возможность стала доступна семьям в этом году. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тыс. рублей, то теперь муж с женой в сумме могут получить компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

При этом всего компенсацию аренды жилья в регионе получают свыше одиннадцати тысяч медработников. При этом необходимо соответствовать ряду критериев. Оформить же заявку, которая будет рассмотрена за десять рабочих дней, можно на региональном портале госуслуг.

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